Названы навыки, которые помогут сохранить работу в эпоху ИИ

Развитые социальные навыки, харизма и способность эффективно взаимодействовать с людьми могут помочь сотрудникам сохранить рабочие места на фоне активного развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает MarketWatch.

По мере изменения требований к кандидатам преимущество получают специалисты, которых работодатели ценят не только за профессиональные навыки, но и за личные качества. Компании все чаще обращают внимание на то, как человек ведет себя в нестандартных ситуациях, насколько он приятен в общении и способен адаптироваться к изменениям.

По словам эксперта по эффективности работы Хенны Прайор, работодатели все чаще ищут сотрудников с развитыми социальными компетенциями. Особенно это касается молодых специалистов, претендующих на начальные должности, где значительную часть рутинных задач теперь способен выполнять ИИ.

Среди наиболее востребованных качеств эксперты также выделяют способность к обучению, любознательность, надежность и умение признавать собственные ошибки. Эти навыки, по мнению специалистов, сложнее автоматизировать и они могут становиться дополнительным преимуществом человека на рынке труда.

До этого заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец рассказала «Газете.Ru», что соискатели врут о своих навыках в использовании нейросетей, боясь обесценивания, а также чувствуют растущую тревогу из-за внедрения ИИ на работе.

Ранее сообщалось, что названы профессии, которые выиграют от внедрения ИИ.