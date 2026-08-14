Нейропсихолог предупредила, чем грозит попытка переучить левшу

Левшу не стоит переучивать на правшу, поскольку это грозит развитием неврозов и заикания. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

Она отметила, что вместо этого родителям стоит развивать их адаптивность, поскольку у них есть преимущество в решении нестандартных задач.

«Так как у левшей лимбическая система активнее связана с правым полушарием, у них более уязвима эмоциональная сфера. Они очень остро реагируют на критику, громкие окрики и в целом быстрее устают. Переучивание дается им сложно, оно связано с повышенной нагрузкой и часто становится прямым путем к неврозам, а также заиканию», — сказала Колобова.

Для развития особенностей таких детей эксперт посоветовала подобрать занятия, которые будут задействовать обе руки одновременно и «прокачивать» сразу два полушария. Например, подойдут лепка, мозаика, бисероплетение, игра на музыкальных инструментах, плавание, гимнастика, танцы, конструирование и так далее. Нейропсихолог также призвала не заставлять их заниматься чем-то очень долгое время. поскольку они могут устать, начинать отвлекаться и конфликтовать.

Врач-невролог, к.м.н. Наталья Степаненко до этого говорила, что попытки приучить ребенка-левшу писать правой рукой могут спровоцировать у него повышенную тревожность, снижению самооценки и ряду других проблем.

Ранее врач раскрыл преимущества переучивания левшей.