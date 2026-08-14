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Общество

Мошенники придумали новую схему обмана поступающих в вузы

«Известия»: в России вдвое выросло число обманов с поступлением в вузы
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России за последнее время зафиксирован резкий рост случаев мошенничества при поступлении в высшие учебные заведения, пишет газета «Известия».

Как отмечают журналисты, мошенники обещают помочь в зачислении — закрепить место или оплатить резерв на коммерческом отделении.

«Злоумышленники предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении», — говорится в материале.

При этом ситуацию усугубляет то, что до конца сентября не прошедшие на бюджет абитуриенты будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении.

Эксперты предполагают, что ситуации с обманом поступающих в вузы ближайшие недели только будет расти, поскольку аферисты используют страх поступающих потерять место и дефицит времени для оценки ситуации.

Чтобы избежать обмана, родителям рекомендуют проверять все приходящие письма через личный кабинет абитуриента и официальные контакты вуза. Особенно это касается ситуации, когда письмо содержит ссылку, реквизиты или просьбу передать дополнительные данные.

Ранее россиянам рассказали о мошеннических схемах перед 1 сентября.

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