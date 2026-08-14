Диетолог рассказала, какие продукты включить в рацион на время Успенского поста

Во время Успенского поста, который продлится с 14 по 27 августа, важно включать в рацион гречку, бобовые и тыкву, чтобы поддержать организм. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что пост может быть полезен для здоровья, поскольку во время него запускается процесс аутофагии — из-за нехватки животного белка организм начнет избавляться от поврежденных компонентов, перерабатывая их на «строительный материал». Однако при этом важно получать растительный белок, который содержится, например, в бобовых: нуте, горохе, фасоли.

«Женщинам особенно полезно будет добавить в меню чечевицу и сою, ведь они, кроме белка, богаты фитоэстрогенами, похожими по структуре на женский половой гормон эстроген. Но мужчинам увлекаться такими продуктами не стоит», — отметила Соломатина.

Чтобы избежать дефицита железа, врач посоветовала вводить в рацион растительные источники микроэлемента — бобовые, гречку, кунжут и тыквенные семечки. Для лучшего усвоения элемента нужны витамины С и А, которые в большом количестве есть в тыкве, облепихе, абрикосах. Специалист также призвала есть цельнозерновые хлопья и водоросли, чтобы получить витамин В12 и йод.

Успенский пост продолжается всего две недели, однако по строгости он нередко сопоставляется с Великим. Верующие будут соблюдать его с 14 по 27 августа 2026 года, готовясь к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Как питаться в эти дни, какие ограничения предусмотрены церковной традицией и почему пост не следует воспринимать как диету — в материале «Газеты.Ru».

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