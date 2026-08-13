Россиянам рассказали, почему мозг стремится к знакомым покупкам

Люди продолжают покупать одни и те же продукты, даже если хотят разнообразить рацион, поскольку знакомый выбор позволяет мозгу экономить усилия. Привычные товары постепенно становятся покупками «по умолчанию»: человек кладет их в корзину, почти не оценивая альтернативы, рассказала «Газете.Ru» эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Этот механизм особенно заметен во время больших регулярных закупок. В магазине приходится выбирать хлеб, сыр, макароны, йогурт и десятки других товаров. Новый кофе или соус требуют отдельного решения, тогда как знакомые продукты покупаются автоматически. Еще одна причина — предсказуемость расходов. Покупатель примерно знает стоимость своей обычной корзины, а новые позиции, особенно из другой ценовой категории, создают неопределенность относительно итогового чека», — отметила эксперт.

Чтобы понять, сколько денег можно направить на эксперименты, Самойлова посоветовала оценивать расходы на питание не за один поход, а за неделю, месяц и год.

По ее словам, знакомые продукты также кажутся более надежными: их вкус уже известен, а риск разочароваться минимален. Новый ингредиент может не понравиться членам семьи или потребовать больше времени на приготовление, предупредила эксперт.

По ее словам, попытка полностью изменить рацион за один раз только усложняет задачу. Список покупок разрастается, приходится искать рецепты и осваивать сразу несколько незнакомых продуктов, сказала Самойлова.

«Пробовать новое стоит постепенно — буквально по одному-два продукта за поход в магазин. Так вы снизите когнитивную нагрузку, но при этом сможете разнообразить питание», — посоветовала эксперт.

Неудачная покупка, напротив, усиливает привязанность к знакомым товарам. Потраченные впустую деньги запоминаются, после чего привычный продукт кажется еще более рациональным и безопасным выбором, заключила Самойлова.

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