Климатологи предрекли рекордную жару в 2026 году

Климатологи заявили, что 2026 год может стать самым жарким в истории

Нынешний год с высокой долей вероятности может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Такой прогноз в своем ежемесячном отчете сделала американская некоммерческая организация Berkeley Earth, специализирующейся на исследовании климата.

«Прогноз на 2026 год кардинально изменился: вероятность того, что 2026 станет самым жарким годом в истории, теперь составляет около 69%», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, 2026 год может занять второе место в рейтинге самых жарких лет в истории с вероятностью 30%.

Как отмечает Berkeley Earth, прошедший июль стал самым жарким месяцем текущего года. Местные температурные рекорды были побиты примерно на 8,5% поверхности Земли, включая Средиземноморье, Южную Европу, западную часть Российской Федерации, Сибирь и Центральную Азию. Всего новые месячные рекорды были зафиксированы в 32 странах.

10 августа сообщалось, что Великобритания и Франция готовятся к пятой волне аномальной жары.

Ранее климатолог заявил, что в России и Канаде теплеет быстрее, чем во всем мире.