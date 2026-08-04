В России и Канаде теплеет быстрее, чем во всем мире

Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс рассказала РИА Новости, что в России и в Канаде теплеет в два-четыре раза быстрее, чем во всем остальном мире.

«Как и Россия, Канада является северной страной с обширными бореальными северные леса, также известные как тайга, которые занимают около 14% площади суши Земли и располагаются в основном в России, Канаде и странах Северной Европы лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые», — поделилась профессор.

По ее словам, аномальная жара, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии и России, и Канады. Земля быстрее нагревается в северных широтах из-за сокращения площадей снежного и ледового покровов — снег тает, и земля поглощает больше солнечной энергии, от чего потепление усиливается.

31 июля представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщал, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России.

При этом он обратил внимание, что наблюдаемые сейчас волны жары в Северном полушарии начали фиксироваться еще до того, как последствия этого климатического явления в полной мере сказались на общемировой погоде.

Ранее климатолог назвала сроки пика нынешнего Эль-Ниньо.