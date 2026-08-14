Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: до +19°C и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу

Переменная облачность и преимущественно сухая погода ожидаются в Москве в пятницу, 14 августа. Днем температура воздуха составит +17…+19°C, сообщает Гидрометцентр России.

По его данным, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы могут достигать 15-17 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в столице может опуститься до +7°C.

В Подмосковье днем ожидается +15…+20°C, а ночью — до +5°C.

До этого метеорологи предупредили, что предстоящей осенью жителей России ожидают значительные погодные аномалии, включая резкие перепады температур, ливневые дожди и штормовые явления. Наиболее выраженные изменения климата прогнозируются в центральных и северо-западных регионах страны, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

По прогнозам синоптиков, столкновение арктического холода с теплыми воздушными массами приведет к затяжным осадкам, сильным порывам ветра и нестабильному температурному фону, особенно в южных областях.

Ранее москвичам рассказали, когда улучшится погода.