В Южной Корее задействовали армию для борьбы с сильной засухой

Пожарные службы Южной Кореи с помощью военных направили сотни автоцистерн для снабжения водой пострадавшей от сильной засухи провинции Кёнсан-Намдо на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на региональное управление пожарной охраны.

«В общей сложности 159 автоцистерн, в том числе 100 машин из-за пределов провинции, были мобилизованы для доставки воды в пострадавшие от засухи районы Кёнсан-Намдо», — сказано в сообщении.

Меры предпринимаются в рамках общенационального приказа о мобилизации сил пожарной охраны. Общенациональную мобилизацию пожарных сил объявили во вторник. За последующие два дня в Кёнсан-Намдо было доставлено 12 445 тонн воды.

В публикации также отмечается, что в пятницу средний уровень наполнения водохранилищ провинции составлял 32,2%. При этом средний многолетний показатель был равен 70,6%.

До этого сообщалось, что студент Сеульского национального университета разработал приложение, помогающее пешеходам избегать палящего солнца во время рекордной жары. Сервис под названием Geuneullo: Summer Routes for Walkers строит маршрут с максимальным количеством тени и уже стал самым популярным бесплатным навигационным приложением в App Store Южной Кореи.

Приложение рассчитывает положение солнца и тени, которые отбрасывают здания и деревья, а затем предлагает пользователю самый прохладный путь. На карте отображается не только время в пути, но и процент маршрута, проходящий в тени.

Ранее в Южной Корее обновился вековой рекорд жары.