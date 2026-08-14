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Общество

Стала известна сумма долгов Варламова по штрафам

РИА: с блогера Варламова взыскивают около 250 тысяч рублей по штрафам
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принудительно взыскивают около 250 тысяч рублей по штрафам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По данным на 14 августа, у Варламова остается задолженность в размере 50 тысяч рублей с исполнительским сбором в шесть тысяч рублей. Еще одно исполнительное производство на 174 тысячи рублей было возбуждено в отношении блогера в январе 2026 года по акту Роскомнадзора. Исполнительский сбор по нему составляет почти 21 тысячу рублей.

Таким образом, общая сумма взыскиваемых с Варламова средств составляет около 250 тысяч рублей.

Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на Варламова также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он объявлен в международный розыск.

13 августа Варламова лишили статуса налогового резидента России из-за того, что он с 2022 года не был в России. По данным Telegram-канала Baza, налоговая инспекция обнаружила два нарушения со стороны блогера. Без статуса налогового резидента он платил НДФЛ по ставке 13%, а не 30%. Таким образом, журналист задолжал госбюджету десятки миллионов рублей.

Ранее Варламов отказал Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в интервью из-за «скелетов в шкафу».

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