Илью Варламова лишили статуса налогового резидента России

Блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишился статуса налогового резидента России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Варламова лишили статуса из-за того, что он с 2022 года не был в России. Издание утверждает, что налоговая инспекция обнаружила два нарушения со стороны блогера. Без статуса налогового резидента журналист платил НДФЛ по ставке 13%, а не 30%. Он задолжал госбюджету десятки миллионов рублей.

Вторым нарушением, как утверждает Baza, стало то, что Варламов пытался воспользоваться лазейкой в законе и намеревался использовать льготы учащегося в иностранных вузах. По словам блогера, он все это время очно учился в Германии. Налоговая выяснила, что курс был дистанционным, а сам журналист провел в этой стране всего один день.

По данным издания, Варламов перечислил 34 млн рублей в бюджет до решения суда, просил снизить штраф. Суд встал на сторону налоговой. Журналиста обязали заплатить 13 млн рублей штрафа.

Илья Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее счета блогера Ремесло были заблокированы.