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Общество

В Минпросвещения назвали допустимое время на выполнение домашнего задания

Костенко: школьник должен тратить до 3,5 часа на выполнение домашнего задания
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часа в день в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По его словам, ученикам 2–3-х классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часа, 4–5-х — до 2 часов, 6–8-х — до 2,5 часа, а 9–11-х — до 3,5 часа.

«При этом отмечаем: предельные 3,5 часа — это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы», — сказал Костенко.

Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий.

В июле замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что домашние задания в российских школах следует проверять еще и в устной форме, инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе. Гриб отметил, что без устного подтверждения своих знаний дети будут чаще делать домашние задания при помощи ИИ и хуже усваивать материал. В такой ситуации хорошие оценки по пройденным темам станут самообманом для учеников и учителей, считает он.

Ранее в Минпросвещения ответили на вопрос об отмене «домашки» в школах.

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