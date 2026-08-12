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Бизнес

Названы профессии, которые выиграют от внедрения ИИ

HR-эксперт Чихачев: юристы, аналитики и врачи выиграют от внедрения ИИ в работу
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие три года сильнее всего от развития ИИ выиграют юристы, маркетологи, аналитики, врачи и другие специалисты, способные передать нейросетям рутинные операции и сосредоточиться на сложных задачах. Наибольший рост востребованности и доходов ждет не создателей ИИ, а людей, которые научатся применять его в своей профессии. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

По его словам, ИИ уже позволяет юристу тратить меньше времени на проверку типовых договоров и поиск судебной практики, маркетологу — на подготовку объявлений, аналитику — на сбор данных, а врачу помогает с диагностикой. При этом стратегия, интерпретация информации и ответственность за решения остаются за человеком, сказал эксперт.

«Особенно востребованными станут специалисты по внедрению нейросетей в бизнес-процессы. Спрос на квалифицированных работников будет расти и в сферах с высокой ценой ошибки — медицине, инженерии и праве. Кроме того, от автоматизации выиграют профессии, основанные на личном общении: продажи сложных продуктов, переговоры, управление командами, уход за людьми и образование. Парадокс в том, что чем больше вокруг автоматизации, тем дороже становится живое человеческое взаимодействие», — отметил Чихачев.

По его словам, на рынке появятся и новые массовые роли: ИИ-тренеры, промпт-инженеры, редакторы и контролеры нейросетевого контента, специалисты по ИИ-этике и безопасности данных. Однако главным изменением станет объединение обычных профессий с ИИ, считает Чихачев. По прогнозу эксперта, через три года умение пользоваться нейросетями станет таким же базовым требованием, как владение компьютером, в том числе для бухгалтеров, дизайнеров, логистов, продавцов и учителей.

Чтобы сохранить конкурентоспособность, эксперт рекомендовал уже сейчас освоить ИИ-инструменты своей отрасли, развивать критическое мышление, эмпатию и навыки переговоров, а также учиться ставить задачи и контролировать результат.

Ранее россиян предупредили об опасности обсуждения тревоги с ИИ.

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