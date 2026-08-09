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Врач объяснила, что делать, если отравился арбузом или дыней

Врач Синельникова: главная опасность при отравлении арбузом — обезвоживание
DUSAN ZIDAR/Shutterstock/FOTODOM

Летом одной из самых популярных причин пищевых расстройств традиционно становятся арбузы и дыни. О том, как правильно действовать при отравлении, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олеся Синельникова.

Она отметила, что плохое самочувствие далеко не всегда означает именно «отравление арбузом» или «отравление дыней». Чаще всего речь идет о пищевой токсикоинфекции, вызванной бактериями, которые попали на поверхность плода во время выращивания, транспортировки, хранения или уже после разрезания.

«Особенность этих продуктов заключается в том, что после нарушения целостности кожуры сладкая мякоть становится благоприятной средой для быстрого размножения микроорганизмов, особенно если арбуз или дыня несколько часов находятся при комнатной температуре. Поэтому риск связан не столько с самим плодом, сколько с неправильным хранением», — объяснила Синельникова.

Еще одна возможная причина плохого самочувствия — употребление слишком большого количества арбуза или дыни за один прием. Из-за высокого содержания сахаров и жидкости это может вызвать вздутие живота, усиление перистальтики кишечника и дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта или синдромом раздраженного кишечника.

По словам эксперта, основными симптомами пищевой токсикоинфекции являются тошнота, рвота, диарея, боли и спазмы в животе, слабость, иногда повышение температуры.

«Главная опасность в такой ситуации — обезвоживание, особенно у детей и пожилых людей. Поэтому в первую очередь необходимо восполнять потерю жидкости, употребляя воду небольшими порциями или специальные растворы для регидратации», — подчеркнула Синельникова.

Кроме того, врач предостерегла от самостоятельного приема антибиотиков или противодиарейных препаратов без назначения врача. Дело в том, что, когда организм пытается избавиться от возбудителя инфекции, бесконтрольный прием некоторых лекарств может затруднить этот процесс.

«Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо при многократной рвоте, высокой температуре, появлении крови в стуле, выраженной слабости, признаках обезвоживания. Или в случаях, когда симптомы развились у ребенка, беременной женщины, пожилого человека либо пациента с хроническими заболеваниями», — отметила специалист.

Чтобы снизить риск подобных ситуаций, Синельникова посоветовала тщательно мыть плод перед разрезанием, пользоваться чистым ножом и разделочной доской, а после вскрытия хранить арбуз или дыню только в холодильнике.

Ранее врач объяснила, сколько можно съесть арбуза, чтобы не получить «арбузный понос».

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