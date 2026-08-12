Россиянам рассказали, что полезнее: дыня или арбуз

И арбуз, и дыня относятся к семейству тыквенных, но это разные виды. В чем из них больше пользы, «Газете.Ru» рассказала терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

Арбуз — ягода, его мякоть на 91% состоит из воды. Дыня — фрукт с более плотной мякотью, воды в ней около 90%, но больше углеводов и каротиноидов. Калорийность похожа: арбуз — 30 ккал на 100 граммов, дыня — около 35.

«Главное отличие — в составе микронутриентов. Арбуз — это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом. Дыня содержит больше витаминов A, C, фолата, калия», — объясняет Чистик.

Сильная сторона арбуза — ликопин, каротиноид с противоонкологическим действием, особенно в отношении рака предстательной железы. Также арбуз содержит цитруллин — аминокислоту, которая расширяет сосуды и мягко снижает давление. Плюс гидратация: на жаре арбуз почти идеальный продукт — мало калорий, много воды и электролитов.

Сильная сторона дыни — витамин A в форме бета-каротина. Особенно много его в сортах с оранжевой мякотью (торпеда, колхозница, канталупа). В 200 граммах дыни — около 50% суточной потребности в витамине A, необходимого для зрения, кожи и иммунитета. Также дыня — хороший источник витамина C, фолиевой кислоты и калия.

В каком случае выгоднее арбуз: при жажде и обезвоживании, для низкокалорийного десерта, для профилактики здоровья простаты. Безопасная порция — 500–700 граммов за раз, до 1,5 кг в день.

В каком случае выгоднее дыня: для поддержки иммунитета и кожи, при дефиците фолатов или беременности, для более сытного перекуса. Безопасная порция — 300–500 граммов за раз, не более 800 граммов в день.

Кому стоит ограничить оба продукта: пациентам с диабетом 2 типа (высокий гликемический индекс), с заболеваниями почек (высокий объем жидкости и калия), с метеоризмом и синдромом раздраженного кишечника (содержат FODMAP-углеводы).

Дыню лучше есть отдельно от другой еды — минимум через час после основного приема. Связано это с тем, что дыня переваривается быстрее белков и жиров и при сочетании с тяжелой едой начинает бродить. Арбуз менее капризный, но тоже лучше есть отдельно.

«Летом нет смысла выбирать «или-или». Оба продукта в сезон полезны и дополняют друг друга. Арбуз решает задачу гидратации, дыня дает витамины. Идеальный день — порция того и другого. Главное — без фанатизма, не на ночь и не с тяжелой едой», — подытожила Ольга Чистик.

Ранее врач объяснила, что делать, если отравился арбузом или дыней.