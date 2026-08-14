Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России выросли продажи отечественных зарядок для электромобилей

«Известия»: спрос на персональные зарядки для электромобилей в РФ вырос на 20%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спрос на персональные зарядные станции для электромобилей в России с начала 2026 года увеличился на 20% в годовом выражении, при этом продажи станций российских производителей выросли вдвое. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ).

Наибольшей популярностью пользуются недорогие зарядные станции мощностью 7 кВт, которые позволяют полностью зарядить автомобиль за ночь. В основном речь идет о китайских устройствах, продаваемых через маркетплейсы, отметил председатель ассоциации Армен Сафарян.

Персональные зарядные станции приобретают владельцы электромобилей, а также гибридных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором с аккумулятором. Дополнительным фактором роста спроса стали автомобили Evolute, Geely и GAC. Продажи этих машин увеличиваются, при этом они поставляются без штатных зарядных устройств.

До этого сообщалось, что цены на гибриды и электромобили начали повышаться с ростом спроса на них на фоне недавних проблем с нехваткой бензина, дистрибьюторы и дилеры массово отменяют скидки. Как писал «Коммерсантъ», некоторых моделей гибридов и электромобилей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — не хватает. Участники рынка напоминают, что всплеск интереса к таким машинам начался после событий на топливном рынке.

Ранее был назван самый дешевый в содержании автомобиль в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!