В России выросли продажи отечественных зарядок для электромобилей

«Известия»: спрос на персональные зарядки для электромобилей в РФ вырос на 20%

Спрос на персональные зарядные станции для электромобилей в России с начала 2026 года увеличился на 20% в годовом выражении, при этом продажи станций российских производителей выросли вдвое. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ).

Наибольшей популярностью пользуются недорогие зарядные станции мощностью 7 кВт, которые позволяют полностью зарядить автомобиль за ночь. В основном речь идет о китайских устройствах, продаваемых через маркетплейсы, отметил председатель ассоциации Армен Сафарян.

Персональные зарядные станции приобретают владельцы электромобилей, а также гибридных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором с аккумулятором. Дополнительным фактором роста спроса стали автомобили Evolute, Geely и GAC. Продажи этих машин увеличиваются, при этом они поставляются без штатных зарядных устройств.

До этого сообщалось, что цены на гибриды и электромобили начали повышаться с ростом спроса на них на фоне недавних проблем с нехваткой бензина, дистрибьюторы и дилеры массово отменяют скидки. Как писал «Коммерсантъ», некоторых моделей гибридов и электромобилей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — не хватает. Участники рынка напоминают, что всплеск интереса к таким машинам начался после событий на топливном рынке.

Ранее был назван самый дешевый в содержании автомобиль в 2026 году.