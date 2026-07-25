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Автомобили

Назван самый дешевый в содержании автомобиль в 2026 году

Электромобиль с домашней зарядкой оказался в России выгоднее бензина и дизеля
William Barton/Shutterstock/FOTODOM

Электромобиль с домашней зарядкой стал самым экономичным в эксплуатации, но при этом многое зависит от условий использования. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

«Если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль — при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе», — пояснил Блинов.

По словам эксперта, при среднем расходе около 18 кВт·ч на 100 км домашняя зарядка в Москве обходится примерно в 80–150 рублей на 100 км.

На платной городской станции — уже около 270–360 рублей. Для сравнения: газовый автомобиль потребует примерно 200–350 рублей, дизельный — около 550 рублей, а бензиновый — более 600 рублей на 100 км. По состоянию на 13 июля средняя стоимость АИ-95 составляла 78,04 рубля за литр, дизельного топлива — 91,21 рубля, привел расчеты эксперт.

Блинов отметил, что у электромобиля значительно меньше регламентных операций: отсутствует необходимость замены моторного масла, свечей, топливных фильтров, а также ряда механических узлов трансмиссии. Благодаря рекуперации тормозные колодки изнашиваются медленнее. Кроме того, в ряде регионов сохраняются налоговые и парковочные льготы.

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