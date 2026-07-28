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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россияне стали массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином

«Ъ»: гибриды и электромобили начали дорожать в России с ростом спроса на них
Григорий Шестов

Цены на гибриды и электромобили начали повышаться с ростом спроса на них на фоне недавних проблем с нехваткой бензина, дистрибьюторы и дилеры массово отменяют скидки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова рассказала изданию, что если еще весной 2026 года многие бренды активно добивались спроса, то сейчас на указанные автомобили необходимость в дополнительных скидках постепенно исчезает.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова, самая большая скидка на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга уже снижена до 500 тыс. рублей (с 925 тыс. рублей).

Кроме того, некоторых моделей гибридов и электромобилей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — не хватает. Участники рынка напоминают, что всплеск интереса к таким машинам начался после событий на топливном рынке.

По данным «Автостата», продажи авто на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля относительно среднего недельного значения в первой половине 2026 года увеличились в 1,8 раза, до 2,14 тыс. штук и 326 штук соответственно. По прогнозам экспертов, повышенный спрос на них сохранится и во втором полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось о пяти самых популярных подключаемых гибридах в России.

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