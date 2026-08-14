Сомнолог рассказал, как комариный писк мешает выспаться

Комариный писк ночью раздражает мозг человека и может забирать до 40 минут глубокого сна. Об этом рассказала терапевт-сомнолог, кандидат медицинских наук, председатель Омского регионального отделения Российского общества сомнологов Татьяна Федорова в беседе с ТАСС.

По ее словам, звук на частоте 500–600 Гц является эволюционным триггером. Мозг не может его проигнорировать даже находясь в стадии глубокого сна, так как писк держит орган в состоянии боевой готовности.

Сомнолог отметила, что в москитные сетки на окна и фумигаторы в таком случае становятся медицинской необходимостью. Даже ночной укус комара будит всю нервную систему, а значит мешает полноценному отдыху. Особенно летом, когда насекомые становятся причиной учащения микропробуждений.

До этого терапевт и сомнолог Кристофер Дж. Аллен из Университета Уэйна рассказал, что летом качество сна может ухудшаться не только из-за жары, но и из-за привычек, которые многие считают безобидными. К ним относятся питье воды на ночь и занятия спортом в вечернее время.

Ранее сомнолог предупредил об опасности сна при свете.