Сомнолог назвал неочевидную причину проблем со сном летом

Врач Аллен: две летние привычки часто ведут к проблемам со сном

Летом качество сна может ухудшаться не только из-за жары, но и из-за привычек, которые многие считают безобидными. К ним относится питье воды на ночь и занятия спортом в вечернее время. Об этом в беседе с изданием Yahoo рассказал терапевт и сомнолог Кристофер Дж. Аллен (Университет Уэйна).

По словам врача, одной из причин ночных пробуждений может стать употребление большого количества воды во второй половине дня. Если основная часть жидкости выпивается вечером, человеку приходится чаще вставать ночью, чтобы сходить в туалет, что нарушает сон.

Еще одним фактором риска Аллен назвал интенсивные тренировки незадолго до сна. Такие физические нагрузки повышают температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также уровень гормонов адреналина и кортизола. Адреналин ускоряет реакцию, повышает частоту сердечных сокращений, давление, мобилизует энергию. Кортизол помогает расщеплять гликоген и жиры, чтобы обеспечить организм энергией во время тренировки — такой эффект в совокупности затрудняет переход организма в состояние отдыха.

«Кроме того, летом на режим сна влияет увеличение продолжительности светового дня. Ранние рассветы и поздние закаты могут сдвигать время засыпания и нарушать циркадные ритмы», — предупредил эксперт.

Чтобы улучшить качество сна, сомнолог посоветовал за два-три часа до отхода ко сну не пить много жидкости и отказаться от интенсивных тренировок, заменив их более спокойными видами активности, такими как йога или пилатес. Также врач рекомендовал ежедневно просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный циркадный ритм.

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