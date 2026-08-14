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Общество

В России утвердили новые требования к красной икре

Росстандарт закрепил в ГОСТе новые требования к красной икре
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, устанавливающий технические требования к производству баночной зернистой красной икры первого и второго сортов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно стандарту, продукт должен изготавливаться из икры тихоокеанских лососей с добавлением соли, растительного масла или консервантов. Икринки должны быть чистыми и целыми. Для икры первого сорта допускается небольшое количество оболочек, для второго — фрагменты пленок ястыка.

ГОСТ также устанавливает требования к внешнему виду продукта. Цвет должен соответствовать виду рыбы. При этом для первого сорта допускается неоднородность цвета икры нерки и кижуча, а для второго сорта — икры любых видов лососевых.
Консистенция должна быть упругой, с отделяющимися друг от друга икринками. Для второго сорта допускается небольшая вязкость. Наличие посторонних примесей не допускается.

Введение нового ГОСТа в действие запланировано на 1 июня 2027 года.

1 апреля директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин выразил мнение, что массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства РФ на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с декларацией заботы о здоровье населения.

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