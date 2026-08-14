Дочь Билла Гейтса может сесть в тюрьму

Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с cookie

Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что ее стартап Phia совершал махинации с помощью cookie и незаконно зарабатывал. Об этом в социальной сети Х заявила американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер, комментируя информацию Вloomberg.

Как сообщало это агентство со ссылкой на источники и внутреннюю переписку, 23-летняя Гейтс и ее партнер, соосновательница проекта Phia в сфере электронной торговли София Кианни в течение как минимум семи месяцев знали об использовании подложных cookie.

По словам Гивнер, американские суды обычно квалифицируют подобные действия как сетевое мошенничество федерального уровня.

«Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции», — написала она.

Phia представляет собой цифрового личного ассистента для покупок, который помогает в поиске товаров со скидками. Разработчики стартапа получают процент от продажи с сайта, куда пользователь перешел при помощи этого приложения. Однако оно без ведома пользователя привязывало свои данные к любым покупкам, вне зависимости от того, как пользователь попал на торговую площадку. Таким образом, компания Phia получала комиссионные даже за сделки, к которым этот сервис не имел отношения, писал Bloomberg в июле.

До этого сообщалось, что данный стартап подорожал до $180 млн.

Ранее дочь Билла Гейтса раскрыла заболевание отца.