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Дочь Билла Гейтса раскрыла заболевание отца

NYP: основатель Microsoft Билл Гейтс страдает синдромом Аспергера
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Mike Siegel/Global Look Press

Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс страдает синдромом Аспергера. Об этом пишет газета New York Post.

«Папа довольно неловок в социальном плане. Он говорил, что у него синдром Аспергера», — поделилась дочь предпринимателя Фиби Гейтс.

Синдром Аспергера вызывает трудности в общении с людьми, а также часто характеризуется выраженной неуклюжестью.

В январе Гейтс назвал провал Microsoft на рынке мобильных операционных систем своей «самой большой ошибкой», стоившей его корпорации $400 млрд. Выступая на мероприятии венчурной компании Village Global, Гейтс признал, что упущенная возможность закрепиться на этом рынке позволила Android стать доминирующей платформой, альтернативной iOS от Apple.

Гейтс подчеркнул, что рынок ПО, особенно платформ, характеризуется принципом «победитель забирает все». По его словам, если бы Microsoft заняла второе место в сегменте мобильных ОС, компания получила бы значительную часть прибыли, вместо того чтобы эта прибыль досталась Google.

Ранее Билл Гейтс предсказал будущее человечества с ИИ.

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