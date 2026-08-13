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Общество

В Швеции одобрили создание новой спецслужбы

Парламент Швеции одобрил создание гражданской службы внешней разведки
Shutterstock

Шведский Риксдаг одобрил организацию гражданской службы внешней разведки. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

Спецслужба начнет свою работу с начала 2027 года. В МИД Швеции добавили, что новый орган возьмет на себя часть обязанностей военной разведки, а также будет тесно сотрудничать с вооруженными силами, радиоразведкой, полицией безопасности и другими ведомствами.

До этого Financial Times сообщала о намерении Еврокомиссии создать новый разведывательный орган Евросоюза. Его возглавит действующий руководитель ведомства – Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнили источники FT, Еврокомиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки». По данным британской газеты, «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Ранее швейцарская разведка назвала страну, представляющую наибольшую угрозу для Европы.

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