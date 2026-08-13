В Греции распространяется крупный пожар

В курортном районе Сивири греческого полуострова Халкидики распространяется крупный пожар, он приближается к домам, поэтому власти объявили эвакуацию. Об этом сообщила газета «Катимерини».

«Крупный пожар в Сивири распространился 13 августа по сельскохозяйственным угодьям и лесам, приближаясь к домам, и нанося ущерб имуществу. Сильные ветры разгоняли пламя, а дым был виден из разных районов Халкидики», — говорится в публикации.

Система экстренных оповещений предписала людям в Сивири двигаться в направлении Мола-Каливы. Газета отмечает, что власти также провели морскую эвакуацию в Папакирици в районе Фурка, в которой принимало участие одно судно береговой охраны, девять частных лодок, а также пассажирский катер.

«Катимерини» также указывает, что в операции по борьбе с огнем были задействованы 145 пожарных и 42 автомобиля, кроме того, развернута авиация, в том числе семь вертолетов. Власти пока не раскрыли причину пожара.

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