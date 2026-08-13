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Проблемы с бензином в России
Общество

В Крыму локализовали пожар на 700 «квадратах»

МЧС: пожар в Феодосии локализован на 700 «квадратах»
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Пожар в Феодосии локализовали на площади 700 квадратных метров, огнем были уничтожены два частных домовладения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС региона.

«По результатам уточнения информации и работы экспертов-дознавателей МЧС России установлено, что огнем уничтожено два частных домовладения на площади 700 квадратных метров», — говорится в публикации.

Сейчас огнеборцы работают над полной ликвидацией возгорания, в данный момент осуществляется проливка и разбор конструкций. В ведомстве уточнили, что от РСЧС всего привлекли 59 человек и 18 единиц техники.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил о пожаре, возникшем из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории промышленной зоны в Салавате.

12 августа МЧС опубликовало в мессенджере «Макс» кадры тушения крупного пожара на складе хранения пластиковых изделий в хуторе Ленина недалеко от Краснодара.

Ранее пожар площадью 1800 «квадратов» произошел в ангаре в Красноярском крае.

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