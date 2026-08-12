МЧС показало кадры тушения пожара на складе под Краснодаром

МЧС опубликовало в мессенджере «Макс» кадры тушения крупного пожара на складе хранения пластиковых изделий в хуторе Ленина недалеко от Краснодара.

На видео можно наблюдать большой столб черного дыма и огнеборцев, работающих на месте ЧП.

По уточненной информации, площадь возгорания возросла с 1700 до 2200 кв. м, в связи с этим группировка сил и средств увеличена до 86 специалистов и 30 единиц техники.

«Происходит горение складского здания по хранению пластиковых изделий на площади 1700 кв.м., а также сухой растительности на прилегающей территории на площади 500 кв.м.», — рассказали в МЧС.

Сообщается об эвакуации 40 человек, пострадавших нет.

7 августа в городе Брянске загорелся одноэтажный склад с красками и маслом для автомобилей. По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, пожар произошел на объекте на улице Олега Кошевого. В результате ЧП пострадали четыре человека, подробности об их состоянии не уточнялись. В ведомстве лишь рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники.

Ранее пожар площадью 1800 «квадратов» произошел в ангаре в Красноярском крае.