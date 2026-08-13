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Общество

Биолог рассказала, как деревья защищают наши легкие и иммунитет

Биолог Ноздрина: один взрослый тополь собирает несколько килограммов пыли за лето
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Городская среда — это постоянный стресс для организма. Мы дышим воздухом с выхлопными газами и пылью, а наш главный враг — невидимая глазу мелкодисперсная взвесь, которая раздражает легкие и ослабляет защитные силы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

«Природа дала нам отличное решение этой проблемы — растения. И это не преувеличение, они работают как настоящие супергерои, защищая наше здоровье сразу на нескольких уровнях», — объяснила она.

Листва деревьев улавливает пыль, сажу и другие мелкие частицы, летающие в воздухе. Когда идет дождь, вся эта грязь смывается с листьев на землю, и мы снова можем дышать более чистым воздухом. Один взрослый тополь за лето может собрать на своих листьях несколько килограммов пыли.

«Растения постоянно выделяют в воздух невидимые летучие вещества — фитонциды. Это их природное оружие для борьбы с бактериями и грибками. Для человека фитонциды работают как природный антисептик. Воздух в парке или лесу, особенно в хвойном, практически стерилен. Вдыхая его, мы получаем своего рода ингаляцию, которая убивает микробы вокруг нас и в наших дыхательных путях», — рассказала эксперт.

Фитонциды оказывают благотворное влияние на иммунитет человека. Научные исследования доказали, что воздух, насыщенный этими веществами (особенно в хвойном лесу), заставляет наш организм активнее производить специальные клетки-«киллеры». Это наши внутренние защитники, которые охотятся за вирусами и даже раковыми клетками.

«Кроме того, зеленые насаждения успокаивают нервную систему. Город держит нас в постоянном напряжении, заставляя мозг работать на пределе. Природа же, наоборот, дает ему отдохнуть. Снижение уровня стресса автоматически ведет к снижению уровня гормона кортизола, который подавляет иммунитет», — резюмировала она.

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