Нигилизм вернул себе первое место среди философских запросов россиян

Интерес к нигилизму в поисковиках вырос на 92% за шесть лет — с 32 тысяч обращений в месяц до 61,5 тысячи. В 2025 году слово вернуло себе первое место среди философских запросов россиян, обойдя стоицизм. Быстрее всего растет вопрос «кто такой нигилист» — почти в четыре раза. Об этом говорится в исследовании философского клуба Quercus на основе аналитики данных Яндекс Wordstat, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что россияне не объявляют себя нигилистами, а выясняют значение слова. Юридический смысл теряет вес (доля «правового нигилизма» упала с 22 до 15%), а литературный слой растет: связка с Тургеневым прибавила 250%, «Отцы и дети» — более 130%.

Николай Герасимов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН объясняет это закономерным маршрутом русского пользователя: «До выхода романа слово «нигилист» было нишевым. Для поколения Кропоткина это была штука посильнее, чем «Гарри Поттер» для миллениалов». При этом слово часто понимают неверно, принимая за бытовое равнодушие.

«Нигилизм не имеет отношения к позиции «мне все равно». Базаров выступал против формального гуманизма — слов без действий», — поясняет философ.

На фоне нигилизма заметно просела визуализация желаний (потеряла две трети аудитории), позитивное мышление выросло всего на 8%. Стоицизм прибавил 222%, нигилизм — 92%, и ни одна из этих философий не обещает быстрого результата.

Рядом с нигилизмом растет интерес к Ницше (+49%). Герасимов называет грубой ошибкой считать его главным нигилистом: «Он был самым радикальным критиком нигилизма, считая его болезнью общества». Спрос уходит от практик, обещавших результат, и растет там, где готовых ответов не выдают — причем вопросом о значении слова, а не убеждением.

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