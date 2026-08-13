Терапевт назвал ключевые различия между гриппом и ОРВИ

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции нередко имеют схожие симптомы. Однако есть несколько характерных признаков, которые позволяют с большой вероятностью заподозрить именно грипп. О них «Газете.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка.

По его словам, главное отличие — начало заболевания. При гриппе самочувствие обычно ухудшается резко, буквально в течение нескольких часов. Человек может точно назвать время, когда почувствовал себя плохо. Температура быстро повышается до 38,5–40 градусов, появляется сильный озноб, выраженная слабость, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Нередко пациенты описывают свое состояние как «будто переехал грузовик».

При большинстве других ОРВИ симптомы развиваются постепенно. Сначала появляются першение в горле, насморк, чихание, затем может повышаться температура. При этом общее состояние зачастую страдает меньше, чем при гриппе, а лихорадка нередко остается умеренной.

«Еще одно важное отличие — характер симптомов. Для гриппа более типичны высокая температура, выраженная интоксикация, сильная слабость, головная боль и боли в мышцах. Насморк и боль в горле в первые сутки могут быть минимальными или вовсе отсутствовать. При других ОРВИ, наоборот, именно заложенность носа, чихание, насморк и дискомфорт в горле часто становятся первыми и наиболее заметными проявлениями болезни», — продолжил врач.

Также терапевт посоветовал обращать внимание на кашель. При гриппе он обычно появляется не сразу, а спустя некоторое время после начала заболевания и нередко бывает сухим, навязчивым и болезненным. При некоторых других вирусных инфекциях кашель может возникать уже с первых дней и протекать легче.

При этом он отметил, что тяжесть заболевания определяется не только названием вируса. И грипп, и другие ОРВИ способны вызывать осложнения, особенно у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому ориентироваться исключительно на симптомы и заниматься самолечением не стоит.

Врач также обратил внимание, что если высокая температура держится несколько дней, появляется выраженная одышка, боль в груди, спутанность сознания, многократная рвота, признаки обезвоживания или после периода улучшения состояние снова резко ухудшается, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее терапевт назвала симптомы при гриппе и ОРВИ, при которых надо вызывать скорую.