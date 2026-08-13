Названа главная причина, по которой туристы меняют номер в отеле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, что путешественники ценят в объектах размещения и по какой причине готовы сменить номер. Абсолютный приоритет при бронировании – наличие собственной ванной: без нее откажутся от заказа 81,7% опрошенных. Для трети респондентов важен высокий рейтинг (выше 8,0) и достаточное количество отзывов, для 28,7% – бесплатный и стабильный интернет.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше всего гостей радует приветственный комплимент от отеля (56,7%), кофемашина с хорошим кофе (48,3%), доступ к спа-услугам (46,8%) и премиальная косметика в ванной (45,7%). Каждый четвертый ценит «меню подушек».

65,4% туристов хотя бы раз просили заменить номер. Главные причины — неприятные запахи (50,8%), неработающая техника или отсутствие горячей воды (50%), несоответствие вида фотографиям (40,2%) и грязь (37,9%). В 40,2% случаев отельеры шли навстречу и предлагали другой номер, в 8,3% – бесплатно повышали категорию.

34,6% опрошенных никогда не требовали переселения, объясняя это везением или тем, что приходят в отель только переночевать. Однако заставить их пойти на ресепшн могут насекомые или грызуны (89,9%), антисанитария (88,4%) и сломанный санузел (84,1%).

Половина пользователей перед бронированием ищут свежие негативные отзывы, 41,6% читают их скептически. При выезде 47% забирают одноразовую косметику, 11,9% — тапочки, а 31,2% ничего не берут на память.

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