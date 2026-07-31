Россиянам рассказал, что можно по закону забирать из отеля при выселении

Гость оплачивает не имущество в номере, а гостиничную услугу. И вещи, которые находятся в нем, не переходят в собственность гостя только потому, что он оплатил номер. Но есть и те вещи, которые забирать можно, рассказала «Газете.Ru» Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и недвижимости.

По словам адвоката, забрать можно то, что предоставлено как индивидуальный расходный материал, комплимент или сувенир. К ним относятся: мини-флаконы шампуня, геля для душа, кондиционера, лосьона, одноразовая зубная щетка и паста, одноразовая бритва, расческа, шапочка для душа, ватные диски, палочки, санитарные пакеты, одноразовые тапочки, пакетированный чай, кофе, сахар, сливки, если они предоставлены как комплимент; блокнот, ручка, открытка, рекламные материалы отеля, швейный набор, губка для обуви, салфетки, если они размещены как расходные принадлежности. Все, что предназначено для многократного использования отелем, нужно оставить.

Адвокат подчеркивает: «Нельзя увозить вещи для временного пользования. К таким предметам относятся: полотенца, халаты, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, вешалки, фен, чайник, кофемашина, чашки, стаканы, бокалы, тарелки, пульты от телевизора и кондиционера, светильники, элементы декора, картины, зонты, книги, многоразовые флаконы с косметикой, особенно закрепленные в ванной комнате».

Эти вещи не являются подарком гостю. Они находятся в номере для того, чтобы обеспечить комфорт проживания. После выезда их должны использовать дальше.

Адвокат Шалуба советует: «Если халат очень понравился, правильным действием будет спросить на ресепшене, можно ли его купить. Многие отели продают халаты, подушки, постельное белье, косметику или посуду. Но это уже отдельная покупка, а не «бонус» к проживанию».

Что касается воды, чая, кофе, то если они размещены как комплимент, их можно использовать и обычно можно забрать. Часто такие позиции прямо обозначены как complimentary или «входит в стоимость проживания», — продолжила адвокат.

А вот мини-бар — это другая история. Шоколад, снеки, напитки, алкоголь, орешки и другие продукты из мини-бара обычно оплачиваются отдельно. Иногда рядом лежит прейскурант, иногда стоимость указана в правилах проживания или в приложении отеля.

«Поэтому перед тем как положить в сумку бутылку воды, шоколадку или банку напитка, стоит понять: это комплимент или платная позиция. Если сомневаетесь, проще спросить администратора. Это лучше, чем потом получить счет за мини-бар при выезде», — отмечает эксперт.

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