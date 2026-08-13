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Общество

Польша возглавила список стран ЕС по оттоку беженцев с Украины

Евростат: за июнь Польшу покинули более шести тысяч украинских беженцев
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В июне Польшу покинули более шести тысяч украинских беженцев, что стало самым большим показателем среди всех стран Европейского союза. Об этом сообщает портал Wydarzenia Interia со ссылкой на данные Евростата.

Наибольший рост числа беженцев с Украины зафиксирован в Италии, Чехии и Германии. При этом Польша продолжает занимать второе место в объединении по их суммарной численности. По данным Евростата, в июне в республике проживало более 961 тыс. граждан Украины.

«Наибольшее количество украинцев проживает в Германии — более 1,2 миллиона человек, что составляет 29,2% от всех украинских беженцев в ЕС», — говорится в материале.

Как указывает издание, одной из причин, по которой все больше беженцев с Украины покидают Польшу, могут быть напряженные отношения между двумя странами. Кроме того, в последнее время участились случаи насилия между польскими и украинскими гражданами.

До этого в Варшаве местные жители набросились на компанию украинских подростков, поскольку им не понравился акцент. В ходе потасовки гражданка Польши выбила два зуба 15-летней девочке с Украины.

После инцидента мать пострадавшей решила вывезти семью в другую страну. По словам женщины, украинцев в Польше «просто не любят». Тем временем число нападений на украинских беженцев продолжает расти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский придумал, как спасти имидж Украины в Польше.

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