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Общество

Москвичам рассказали, как купить место на кладбище не выходя из дома

РИА Новости: москвичи могут купить место на кладбище через «Госуслуги»
makalex69/Shutterstock/FOTODOM

В Москве появилась возможность дистанционного приобретения мест на кладбищах. Согласно данным реестра участков для семейных (родовых) захоронений, в столице доступно более 900 мест, пишет РИА Новости.

Согласно реестру, на текущий момент предлагается 916 участков: 431 место предназначено для захоронения в гробу и 485 — для захоронения в урне.

Больше всего мест доступно на Старо-Марковском (82), Котляковском (65) и Кузьминском (63) кладбищах, а также на Бутовском, Николо-Архангельском центральном и Щербинском (южная территория) кладбищах. Также предусмотрены к продаже места на кладбищах для мусульман и иудеев.

До этого стало известно о реализации федеральнного проекта Минцифры, целью которого является запуск сервиса по поиску мест для захоронения на портале «Госуслуги». К декабрю 2026 года данный функционал планируется внедрить в 21 регионе России. На реализацию программы выделено около 300 млн.

Ранее россиянам объяснили, можно ли забирать конфеты и сигареты с могил на кладбищах.

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