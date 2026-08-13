В Нью-Йорке запустили петицию против вручения Зеленскому награды в храме

В США инициирована петиция с требованием отменить церемонию награждения Владимира Зеленского премией Beacon of Hope («Маяк надежды»), запланированную в нью-йоркском греческом православном храме Святого Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Orthodox Reflections.

Инициаторы обращения просят попечительский совет храма отказаться от чествования украинского лидера, называя его кандидатуру неподходящей. Авторы призывают также направлять жалобы руководству храма, Греческой православной архиепископии Америки и другим профильным организациям с целью отмены мероприятия.

В обосновании своей позиции авторы петиции утверждают, что при Зеленском на Украине установился режим «полицейского государства», характеризующийся приостановкой выборов, цензурой в медиа и подавлением критики. Кроме того, в документе заявляется о нарушениях прав человека и притеснениях представителей Украинской православной церкви, включая изъятие церковного имущества и задержания священнослужителей.

Данная петиция опубликована на ресурсе Orthodox Reflections и не является официальным государственным инструментом США, поэтому не имеет установленного порога подписей для рассмотрения. На текущий момент под текстом собрано более тысячи подписей. Итоговый документ планируется направить попечителям храма и руководству Греческой православной архиепископии Америки.

Ранее украинский военный вернул Зеленскому единственную госнаграду из-за Сырского.