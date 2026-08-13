Мужчина разбудил белого медведя и получил штраф в полмиллиона рублей

На острове Шпицберген человека оштрафовали на 50 тысяч норвежских крон (436 тысяч рублей) за то, что он намеренно потревожил спящего белого медведя, пишет Aftenposten.
Инцидент произошел в Лом-фьорде, расположенном в проливе Хинлопен. Люди на борту судна заметили на берегу спящего белого медведя.
Один из находившихся на судне решил воспользоваться корабельным гудком. Из-за громкого звука животное проснулось и переместилось в другое место.
Другие люди на борту сообщили о произошедшем губернатору Шпицбергена. Власти расценили действия мужчины как незаконное беспокойство белого медведя и назначили ему штраф . Нарушитель согласился с наказанием и уже оплатил штраф.
На Шпицбергене действуют строгие правила защиты белых медведей: намеренно приближаться к животным или беспокоить их запрещено.
Ранее белая медведица повадилась водить сыновей к российским полярникам.