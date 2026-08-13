Мужчина разбудил белого медведя и получил штраф в полмиллиона рублей

Мужчину оштрафовали на 436 тыс. рублей за то, что он разбудил белого медведя

На острове Шпицберген человека оштрафовали на 50 тысяч норвежских крон (436 тысяч рублей) за то, что он намеренно потревожил спящего белого медведя, пишет Aftenposten.

Инцидент произошел в Лом-фьорде, расположенном в проливе Хинлопен. Люди на борту судна заметили на берегу спящего белого медведя.

Один из находившихся на судне решил воспользоваться корабельным гудком. Из-за громкого звука животное проснулось и переместилось в другое место.

Другие люди на борту сообщили о произошедшем губернатору Шпицбергена. Власти расценили действия мужчины как незаконное беспокойство белого медведя и назначили ему штраф . Нарушитель согласился с наказанием и уже оплатил штраф.

На Шпицбергене действуют строгие правила защиты белых медведей: намеренно приближаться к животным или беспокоить их запрещено.

Ранее белая медведица повадилась водить сыновей к российским полярникам.