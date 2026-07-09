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Общество

Белая медведица повадилась водить сыновей к российским полярникам

В ААНИИ показали пришедшую к российской полярной станции медведицу с медвежатами
ЛЁД/MAX

Семейство белых медведей — мать и двое медвежат — наведалось на дрейфующую станцию «Северный полюс-42», которая сейчас находится в восточном полушарии. Об этом Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) рассказал в своем канале в мессенджере Макс.

Сотрудники пояснили, что хищники уже не в первый раз приходят к полярникам, и медвежата каждый раз держатся рядом с матерью, внимательно наблюдая за ее действиями и перенимая навыки выживания в Арктике.

«Троица уже не раз навещала полярников. Малыши держатся близко к маме-медведице и внимательно наблюдают за ее действиями – учатся», — говорится в сообщении института.

Ученые рассказали, что если медведица замечает что-то интересное на льду, ее детеныши тут же подбегают и вместе с матерью «в три носа и шесть лап» начинают исследовать заинтересовавший предмет. Сотрудники станции отметили разницу в характерах медвежат по их поведению: один из двойни непоседа, постоянно опрокидывается на спину и трясет лапами, а второй хоть и любит пошалить, но держится более серьезно.

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» (СП-42) — российская научно-исследовательская станция в рамках программы «Северный полюс», которая ведется с 1937 года. Станция была открыта 1 октября 2025 года на льдине, которая дрейфует под контролем ученых ААНИИ. Экипаж составляет около 15–18 полярников.

СП-42 стала частью обновленной российской программы дрейфующих станций, которая была возобновлена после временного перерыва в 2010-е годы. В отличие от более ранних станций, СП-42 использовала современное оборудование для автономного сбора и передачи данных.

Ранее бурый медведь забрел в отель в Тибете и вскрыл номер с двумя гостями.

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