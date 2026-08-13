Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме напомнили о праве на ежемесячную доплату к пенсии при одном условии

Депутат Панеш: воспитывающие детей пенсионеры имеют право на доплату
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры, которые содержат детей или других нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату к пенсии. Причем ее начисление в ежемесячном режиме полагается как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, сообщил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет. Доплата в этом году составляет 3194 рубля 90 копеек за каждого ребенка – таким образом, за троих детей полагается начисление к пенсии 9584 рубля 69 копеек каждый месяц, отметил депутат. Он предупредил, что выплата назначается по заявлению пенсионера в Соцфонд.

«Если оба родителя — пенсионеры, то за одного и того же ребёнка пенсия может быть увеличена обоим, — пояснил Панеш. — Важно: максимальное число иждивенцев, за которых можно получить доплату, ограничено тремя».

Также парламентарий предупредил, что при отчислении студента-очника или его переводе на заочку либо на вечернюю форму обучения предполагается прекращение начисления доплаты. А вот если учащийся вуза берёт академ, то повышенная пенсия сохраняется.

Чтобы оформить выплату, по словам депутата, нужно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства, в МФЦ либо подать заявление через «Госуслуги». Придётся предъявить паспорт, а также свидетельство о рождении, а в случае, если речь идёт о совершеннолетнем студенте – справку из вуза, заключил Панеш.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что до конца текущего года пенсии повысят ещё для нескольких групп россиян. В том числе 1 октября ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая произойдёт сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков. Кроме того, прибавку к пенсии получат отдельные категории россиян по личным основаниям – в частности, среди них те, кто отметил 80-летний юбилей, или те, кому установили первую группу инвалидности.

Ранее были названы главные ошибки россиян за 5–10 лет до пенсии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!