В Госдуме напомнили о праве на ежемесячную доплату к пенсии при одном условии

Пенсионеры, которые содержат детей или других нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату к пенсии. Причем ее начисление в ежемесячном режиме полагается как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, сообщил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет. Доплата в этом году составляет 3194 рубля 90 копеек за каждого ребенка – таким образом, за троих детей полагается начисление к пенсии 9584 рубля 69 копеек каждый месяц, отметил депутат. Он предупредил, что выплата назначается по заявлению пенсионера в Соцфонд.

«Если оба родителя — пенсионеры, то за одного и того же ребёнка пенсия может быть увеличена обоим, — пояснил Панеш. — Важно: максимальное число иждивенцев, за которых можно получить доплату, ограничено тремя».

Также парламентарий предупредил, что при отчислении студента-очника или его переводе на заочку либо на вечернюю форму обучения предполагается прекращение начисления доплаты. А вот если учащийся вуза берёт академ, то повышенная пенсия сохраняется.

Чтобы оформить выплату, по словам депутата, нужно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства, в МФЦ либо подать заявление через «Госуслуги». Придётся предъявить паспорт, а также свидетельство о рождении, а в случае, если речь идёт о совершеннолетнем студенте – справку из вуза, заключил Панеш.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что до конца текущего года пенсии повысят ещё для нескольких групп россиян. В том числе 1 октября ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая произойдёт сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков. Кроме того, прибавку к пенсии получат отдельные категории россиян по личным основаниям – в частности, среди них те, кто отметил 80-летний юбилей, или те, кому установили первую группу инвалидности.

Ранее были названы главные ошибки россиян за 5–10 лет до пенсии.