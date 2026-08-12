Названы главные ошибки россиян за 5–10 лет до пенсии

Главная ошибка россиян за 5–10 лет до выхода на пенсию — рассчитывать только на государственные выплаты. При зарплате 100 тыс. рублей пенсия может составить около 27 тыс. рублей, поэтому без собственных накоплений доход человека резко сократится. Об этом «Газете.Ru» заявила генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.

«Еще одна ошибка — неофициальная занятость в предпенсионном возрасте. Из-за нее человек теряет пенсионные баллы, а при недостаточном стаже может остаться без страховой пенсии и получить социальную на пять лет позже. За 5–10 лет до пенсии нужно заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета и сверить ее с трудовой книжкой. Проверить нужно ФИО, дату рождения, периоды работы до 2002 года, службу в армии, уход за детьми или пожилыми людьми, а также суммы страховых взносов. Если работодатель не перечислял их или в документах обнаружилась ошибка, исправлением лучше заняться заранее», — отметила Иванова.

Она рекомендовала погасить ипотеку и потребительские кредиты до завершения трудовой деятельности. Иванова также назвала опасными две противоположные стратегии — хранить все деньги наличными, позволяя инфляции обесценивать их, либо вкладывать значительную часть накоплений в рискованные активы, которые могут не успеть восстановиться после падения.

«Последние годы перед пенсией — не время для пассивного ожидания. Государственная пенсия — только база. Все остальное вы создаете сами», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, за оставшиеся 5–10 лет можно сформировать дополнительный капитал, в том числе с помощью программы долгосрочных сбережений. Например, если 50-летний россиянин с зарплатой 80 тыс. рублей будет вносить по 3 тыс. рублей в месяц, то с учетом государственного софинансирования и инвестиционного дохода к 60 годам на счете, по оценке Ивановой, может накопиться 1,2–1,5 млн рублей. Это позволит в течение 15 лет получать дополнительно около 8–10 тыс. рублей в месяц, заключила эксперт.

Ранее россиянам напомнили о перерасчете страховых пенсий.