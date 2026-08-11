В Госдуме напомнили о нескольких этапах повышения пенсии до конца 2026 года

До конца текущего года пенсии повысят еще для нескольких групп россиян. В том числе 1 октября ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая произойдет сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он отметил, что пока расчеты запланированы на 4%, однако окончательный коэффициент повышения могут еще скорректировать. Кроме того, прибавку к пенсии получат отдельные категории россиян по личным основаниям – в частности, среди них те, кто отметил 80-летний юбилей. Для них вдвое повысят фиксированную выплату к пенсии до 19 169,38 рубля, а также назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля.

«При установлении I группы инвалидности также положены повышенная фиксированная выплата и надбавка на уход», — добавил Говырин.

Еще одно личное основание прибавки к пенсии – это появление иждивенца, на которого выделяется 3194,90 рубля. Другие поводы повышения пенсий связаны со стажем и местом жительства, в том числе за 15-летний стаж работы на Крайнем Севере полагается 50%-ное повышение выплат, а за 20-летний стаж в регионах, приравненных к Крайнему Северу, рост составляет 30%.

При сельском стаже от 30 лет после выхода на пенсию назначается 25% фиксированной выплаты. Депутат подчеркнул, что районный коэффициент распространяется и на тех россиян, кто переехал на Север. Также он отметил, что уволившиеся до конца 2026 года пенсионеры получат прибавку к пенсии в виде всех пропущенных за период работы индексаций.

«1 ноября пересчитают специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности, их размер зависит от поступивших взносов и расчётных показателей», — заключил парламентарий.

Напомним, в сентябре некоторые категории россиян получат две пенсии. Как уточнила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, речь идет о военных, сотрудниках Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, которые после выхода на пенсию работали в гражданских организациях; космонавтах, летчиках-испытателях и гражданах, ставших инвалидами из-за военной травмы. Для получения выплат нужно подать заявление в Соцфонд.

Ранее в Соцфонде назвали среднюю пенсию для федеральных госслужащих.