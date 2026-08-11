Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Госдуме напомнили о нескольких этапах повышения пенсии до конца 2026 года

Депутат Говырин: до конца 2026 года произойдут несколько повышений пенсии
Александр Кряжев/РИА «Новости»

До конца текущего года пенсии повысят еще для нескольких групп россиян. В том числе 1 октября ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая произойдет сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он отметил, что пока расчеты запланированы на 4%, однако окончательный коэффициент повышения могут еще скорректировать. Кроме того, прибавку к пенсии получат отдельные категории россиян по личным основаниям – в частности, среди них те, кто отметил 80-летний юбилей. Для них вдвое повысят фиксированную выплату к пенсии до 19 169,38 рубля, а также назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля.

«При установлении I группы инвалидности также положены повышенная фиксированная выплата и надбавка на уход», — добавил Говырин.

Еще одно личное основание прибавки к пенсии – это появление иждивенца, на которого выделяется 3194,90 рубля. Другие поводы повышения пенсий связаны со стажем и местом жительства, в том числе за 15-летний стаж работы на Крайнем Севере полагается 50%-ное повышение выплат, а за 20-летний стаж в регионах, приравненных к Крайнему Северу, рост составляет 30%.

При сельском стаже от 30 лет после выхода на пенсию назначается 25% фиксированной выплаты. Депутат подчеркнул, что районный коэффициент распространяется и на тех россиян, кто переехал на Север. Также он отметил, что уволившиеся до конца 2026 года пенсионеры получат прибавку к пенсии в виде всех пропущенных за период работы индексаций.

«1 ноября пересчитают специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности, их размер зависит от поступивших взносов и расчётных показателей», — заключил парламентарий.

Напомним, в сентябре некоторые категории россиян получат две пенсии. Как уточнила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, речь идет о военных, сотрудниках Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, которые после выхода на пенсию работали в гражданских организациях; космонавтах, летчиках-испытателях и гражданах, ставших инвалидами из-за военной травмы. Для получения выплат нужно подать заявление в Соцфонд.

Ранее в Соцфонде назвали среднюю пенсию для федеральных госслужащих.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!