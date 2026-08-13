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Проблемы с бензином в России
Общество

Грузия закрыла границу с Россией

Грузия закрыла границу с Россией из-за подъема воды в реке
Shutterstock/FOTODOM

Власти Грузии закрыли границу с Россией «Казбеги — Верхний Ларс» из-за повышения уровня воды в ущелье Девдораки, где расположен пункт пропуска граждан. Об этом сообщили в МВД республики.

Там уточнили, что по системе раннего оповещения, установленной в реке, поступил сигнал о повышении уровня воды.

«В соответствии с протоколом, произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний», — сказали в ведомстве.

Кроме того, ограничено движение транспорта у села Гвелети, которое находится неподалеку от границы двух государств.

12 августа сообщалось, что Литва намерена выкопать рвы у границы с Россией и Белоруссией. Они появятся в рамках уточнения программы средств военной контрмобильности. В пресс-службе кабмина страны указали, что на дополнительные мероприятия по этой программе потребуется около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год.

Ранее в Совфеде назвали «лютым средневековьем» планы Литвы выкопать ров на границе с РФ.

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