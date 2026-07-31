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Общество

Житель Омска годами переписывался с девочками и надругался над ними при встречах

Педофил из Омска получил 17 лет колонии за насилие над детьми
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Омске вынесли приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и изготовлении детского порно, сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина несколько лет вел интимную переписку с двумя девочками, которым не было и 12 лет, встречался с ними и насиловал. О преступлениях стало известно после того, как мать одной из потерпевших обратилась в правоохранительные органы.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, в котором обнаружили фото- и видеофайлы порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Эти доказательства легли в основу приговора.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием несовершеннолетних, на 12 лет, а также ему назначено ограничение свободы на один год.

Ранее россиянин, занимавшийся спортивным развитием детей, оказался педофилом.

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