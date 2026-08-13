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Общество

Эксперт оценила рост спроса на высшее образование в России

Эксперт Клячко: в России возник отложенный спрос на высшее образование
Сергей Пятаков/РИА Новости

В России возник отложенный спрос на высшее образование среди выпускников учреждений колледжей. Об этом газете «Известия» сообщила директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко.

По словам специалиста, сегодня все больше выпускников колледжей стремятся продолжать обучение в вузах, после того как получили среднее профессиональное образование.

По мнению Клячко, в ближайшие 5-7 лет число молодых людей, поступающих в систему среднего профессионального и высшего образования, продолжит увеличиваться. В итоге может произойти усиление конкуренции среди абитуриентов, поскольку количество бюджетных мест в вузах, вероятнее всего, не будет увеличиваться так быстро.

Помимо этого, дополнительным фактором может стать распределение бюджетных мест между различными категориями поступающих. Также неопределенность будет создавать и переход к новой национальной системе высшего образования. В случае, если доля более продолжительных программ увеличится, стоимость обучения одного студента вырастет для государства.

«Таким образом, сегодня большинство факторов скорее указывает на то, что конкуренция за бюджетные места в ближайшие годы будет не снижаться, а расти. Однако степень этой конкуренции во многом будет зависеть от решений государства: количества бюджетных мест, масштабов целевого приема и квот, правил приема олимпиадников и параметров перехода к новой системе высшего образования», — подытожила эксперт.

До этого в Минобрнауки сообщили, что Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по числу студентов. В министерстве добавили, что в топ-10 городов по количеству студентов также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород.

Ранее в Минобрнауки назвали число зачисленных в вузы.

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