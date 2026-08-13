FAA поменяет правила управления полетами после инцидента с вертолетом Трампа

WSJ: в США поменяют правила полетов после инцидента с вертолетом Трампа

После инцидента с опасным сближением пассажирского лайнера и президентского вертолета Marine One в небе над Вашингтоном, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало масштабную реформу систем управления воздушным движением. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем ведомство планирует комплекс мер, включающий перенос антенн управления движением и изменение существующих регламентов полетов. Особое внимание будет уделено усилению радиосигнала, чтобы минимизировать риск возникновения помех в коммуникации между диспетчерскими службами и пилотами.

Согласно результатам внутренней проверки FAA, с которой ознакомилось издание, в ходе инцидента была допущена ошибка в координации: диспетчер оповестил экипаж Marine One о наличии пассажирского самолета American Airlines, однако не предупредил пилотов коммерческого рейса о приближении президентского вертолета. В связи с этим планируется провести дополнительную подготовку авиадиспетчеров.

Руководство FAA уже провело переговоры с вертолетным подразделением Белого дома. Помимо технической модернизации, рассматривается внедрение резервных каналов связи для обеспечения бесперебойного взаимодействия экипажей Marine One с диспетчерами.

До этого сообщалось, что авиационные власти также изучают причины, по которым коммерческие рейсы не были приостановлены в момент вылета вертолета с президентом США Дональдом Трампом. Министр транспорта США Шон Даффи охарактеризовал произошедшее как возникновение «проблем со связью».

Ранее в США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.