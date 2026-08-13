Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

FAA поменяет правила управления полетами после инцидента с вертолетом Трампа

WSJ: в США поменяют правила полетов после инцидента с вертолетом Трампа
Aero Asset & JetEdge

После инцидента с опасным сближением пассажирского лайнера и президентского вертолета Marine One в небе над Вашингтоном, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало масштабную реформу систем управления воздушным движением. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем ведомство планирует комплекс мер, включающий перенос антенн управления движением и изменение существующих регламентов полетов. Особое внимание будет уделено усилению радиосигнала, чтобы минимизировать риск возникновения помех в коммуникации между диспетчерскими службами и пилотами.

Согласно результатам внутренней проверки FAA, с которой ознакомилось издание, в ходе инцидента была допущена ошибка в координации: диспетчер оповестил экипаж Marine One о наличии пассажирского самолета American Airlines, однако не предупредил пилотов коммерческого рейса о приближении президентского вертолета. В связи с этим планируется провести дополнительную подготовку авиадиспетчеров.

Руководство FAA уже провело переговоры с вертолетным подразделением Белого дома. Помимо технической модернизации, рассматривается внедрение резервных каналов связи для обеспечения бесперебойного взаимодействия экипажей Marine One с диспетчерами.

До этого сообщалось, что авиационные власти также изучают причины, по которым коммерческие рейсы не были приостановлены в момент вылета вертолета с президентом США Дональдом Трампом. Министр транспорта США Шон Даффи охарактеризовал произошедшее как возникновение «проблем со связью».

Ранее в США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!