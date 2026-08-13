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Общество

В России появилось веганское масло

Роскачество: в России впервые выдали веганский сертификат на масло
Cacio Murilo/Shutterstock/FOTODOM

В России впервые выдали веганский сертификат на сыродавленное масло. Об этом заявили ТАСС в Роскачестве.

«Его получила продукция торговой марки «Грядка — Поле» из Республики Татарстан», — указывается в публикации.

По данным Роскачества, документ подтверждает, что во всей линейке масел производителя нет животных ингредиентов, а производственный цикл исключает использование сырья животного происхождения и практики, которые связаны с эксплуатацией животных.

Кроме того, сертификат гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, устанавливающему строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, которые являются пригодными для вегетарианцев и веганов, включая маркировку и заявления.

«Производитель, прошедший сертификацию в органе по сертификации «Роскачество — Веган», имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для продукции на растительной основе», — добавили в организации.

До этого в России сертификацию впервые прошел веганский алкоголь.

Ранее ученые опровергли пользу вегетарианства и веганства.

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