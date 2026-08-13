Онищенко оценил идею отмены учебы в школах по субботам

Перевод школ на пятидневную учебную неделю имеет свои преимущества и недостатки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Есть плюсы и минусы. Плюс состоит в том, что у нас учреждения работают по пятидневке, суббота и воскресенье — это единственные дни, когда вся семья, мама, папа, дети, могут побыть вместе», — отметил Онищенко, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

В то же время академик выразил опасение, что перенос учебного материала на будние дни приведет к росту ежедневной нагрузки на учащихся и преподавательский состав. По его словам, при принятии подобного решения необходимо учитывать тенденцию ежегодного увеличения учебного давления на школьников и педагогов.

13 августа парламентарии из фракции «Новые люди» выступили с инициативой перевести российские школы на пятидневный режим обучения. Группа депутатов, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, направила официальный запрос руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением оставить субботу исключительно для факультативных и внеклассных занятий.

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