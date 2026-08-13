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Общество

Бывшего имама выдворили из России за радикализм

В Новосибирске сторонника запрещенного религиозного объединения выдворили из РФ
Global Look Press

В Новосибирске силовики пресекли деятельность ячейки запрещенного религиозного объединения «Нурджулар» (организация запрещена в России). Фигурантом дела стал бывший имам Камил Одилов, сообщили aif.ru в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что мужчина являлся сторонником этой организации и уже дважды ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете).

При этом, как отметили в ФСБ, мужчина не прекратил экстремистскую работу после двух предыдущих судимостей. В ходе недавних следственных мероприятий по месту его жительства они изъяли литературу запрещенного религиозного объединения.

В итоге ГУ МВД России по Новосибирской области аннулировало гражданство Одилова, его выдворили за пределы Российской Федерации и на 50 лет запретили ему въезд в страну.

В конце июля пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ сообщила, что за первые полгода 2026 года за административные правонарушения из России выдворили 99,4 тысячи иностранных граждан.

Ранее Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов из России.

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