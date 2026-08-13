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Общество

Следствие просит арестовать сына экс-вице-губернатора Петербурга по делу об убийстве

РЕН ТВ: следствие просит арестовать сына экс-вице-губернатора Петербурга Албина
Shutterstock

Следствие ходатайствует об аресте сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина — Александра Хотина по делу об убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Кунцевского суда Москвы.

«Следствие просит арестовать сына экс-вице-губернатора Петербурга Игоря Албина — Александра Хотина, обвиняемого в убийстве продавца смартфонов», — говорится в посте.

Накануне канал сообщил, что сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александр Хотин задержан по подозрению в убийстве. По его данным, вечером 10 августа между Хотиным и его 54-летним знакомым Александром Куманцевым произошел конфликт в квартире на улице Говорова. Хотин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший сумел выйти в подъезд, откуда его забрала скорая помощь. Спустя время он скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске в Московской области. В санузле его квартиры следователи обнаружили нож со следами крови. Хотина доставили в столичный СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее популярного блогера застрелили во время прямой трансляции.

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