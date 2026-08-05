Популярного блогера застрелили во время прямой трансляции

Мексиканского блогера Сезара Гастелума застрелили во время стрима в TikTok

В мексиканском городе Кульякан был убит популярный блогер Сезар Гастелум. Нападение произошло во время прямой трансляции в TikTok, пишет Reuters.

По данным местных властей, Гастелум, у которого было почти 600 тысяч подписчиков в соцсетях, находился с друзьями возле ресторана быстрого питания, когда к ним подъехали двое мужчин на мотоцикле в шлемах. Во время эфира один из нападавших открыл огонь и смертельно ранил блогера.

Власти штата Синалоа подтвердили гибель Гастелума и сообщили, что по факту убийства начато расследование. В районе происшествия была развернута масштабная полицейская операция.

Как отмечают СМИ, убийство произошло на фоне продолжающегося всплеска насилия в Кульякане — столице штата Синалоа, где продолжается противостояние преступных группировок, борющихся за контроль над регионом.

Ранее муж избивал жену в прямом эфире TikTok, пока зрители вызывали полицию.