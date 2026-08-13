Мужчина нашел в своем дворе скульптуру, которая может быть работой известного художника

Американец нашел в своем саду скульптуру, которая может быть работой Стэкпола

В США мужчина нашел в своем дворе скульптуру, которая может оказаться работой известного художника, пишет UPI.

Житель Сан-Франциско Грег Гэтвуд занимался благоустройством своего участка, когда обнаружил под землей массивную каменную плиту. Сначала мужчина решил, что наткнулся на обычный кусок бетона.

Однако, выкопав и перевернув находку весом около 70 кг, увидел высеченное в камне человеческое лицо. Партнерша Гэтвуда, художница Джуди Гиттельсон, показала находку специалистам. У них появилась версия, что скульптура может быть связана с известным художником и скульптором Ральфом Стэкполом, чьи работы можно увидеть в Сан-Франциско.

В пользу этой версии говорит и расположение дома: неподалеку раньше находилось скульптурное отделение Калифорнийской школы изящных искусств, где преподавал Стэкпол.

Пара продолжает выяснять происхождение загадочной находки. Пока же 68-килограммовая скульптура станет главным украшением их обновленного сада.

Ранее семья купила дом и спустя несколько дней нашла в саду человеческие останки.